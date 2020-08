Activité de sensibilisation sur l'itinérance et la santé mentale à Saint-Georges

L'activité de sensibilisation sur l'itinérance et la santé mentale « On se tient informé! » se déroulera ce mercredi 5 août sur la 122e rue à Saint-Georges.

Cette année, Myrianna Dallaire et Jean-Philippe Paquet, deux cadets de la Sûreté du Québec étudiant en technique policière, ont décidé de travailler conjointement avec le Bercail pour leur projet de fin d’année afin d’organiser l'événement « On se tient informé! ».

La cadette policière Myrianna Dallaire avait déjà fait du bénévolat au Bercail pendant sa technique et avait été impressionnée par l’intérêt et la passion des gens qui y travaillent.

« Je trouvais que c’était un milieu de passionnés donc on n’entend pas souvent parler non plus. Les policiers sont en partenariat avec le Bercail souvent. C’est une ressource communautaire que les policiers utilisent et on voulait le faire savoir à la population », explique Myrianna Dallaire, cadette policière et organisatrice de l’événement.

Entre 16h30 et 20h30, des kiosques seront aménagés sur toute la 122e rue dans le secteur près du Bercail. Les cadets policiers de la Sûreté du Québec ainsi que plusieurs organismes seront disponibles pour renseigner et sensibiliser les gens sur l’itinérance ainsi que sur la santé mentale.

Le Bercail, l’Accueil inconditionnel, l’Assiettée beauceronne et plusieurs autres organismes et partenaires sont présents lors de l’événement.

Des hot-dogs seront servis aux participants, et ce, gratuitement.