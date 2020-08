Deux nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches

La région de Chaudière-Appalaches compte deux nouveaux cas positifs à la COVID-19, selon le dernier bilan de la santé publique régionale, ce qui porte le compte total à 582.

De même, deux personnes de plus sont rétablies, pour un cumulatif de 549. Il n'y a aucune hospitalisation.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 320 302

Nouvelle-Beauce : 56 55

Appalaches : 52 50

Lotbinière : 37 34

Beauce-Sartigan : 32 27

Robert-Cliche : 29 29

Bellechasse : 19 19

Etchemins :17 14

Montmagny : 10 10

L'Islet : 10 9

TOTAL : 582 549 DÉCÈS: 8 (Cumulatif)

À l’échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 95 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 60 813.

Aussi, un nouveau décès a été enregistré, pour un total de 5 709. Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 151. Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs, une diminution d'un. Les prélèvements réalisés le 10 août s'élèvent à 13 241, pour un total de 1 394 431.

Au nombre de décès annoncés aujourd'hui s'ajoutent 11 décès qui sont survenus il y a plus de 7 jours. Comme annoncé par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, parmi ces décès, 10 sont survenus au printemps dernier à la résidence privée pour aînés (RPA) Place Kensington. Ceux-ci n'avaient pu être enregistrés en raison d'un délai dans la transmission des données.

Cet ajustement porte le total de décès liés à la COVID-19 à la RPA Place Kensington à 19 résidents. Le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus. Par ailleurs, la résidence n'a plus de cas actifs et la situation est maintenant sous contrôle.