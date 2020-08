Embellir sa maison: nos conseils

Vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre intérieur ? N’attendez pas d’avoir un budget conséquent pour vous lancer. En effet, il y a plusieurs moyens d’embellir une maison avec le minimum de dépenses. Voici donc quelques idées pour vous inspirer et réveiller le décorateur qui sommeille en vous.

Peindre pour une nouvelle pièce

Il n’est pas toujours nécessaire de se ruiner en achetant de nouveaux meubles puisqu’il suffit d’un coup de pinceau pour transformer une pièce. En plus d’être efficace, cette solution est peu onéreuse étant donné le prix de la peinture. En revanche, vous devez être habile pour garantir un bon résultat. Et si par malheur vous n’avez pas les talents d’un peintre, n’hésitez pas à visionner des tutoriels sur Internet. Par ailleurs, choisissez bien la teinte à appliquer dans chaque pièce.

Repenser l’agencement

Vous n’avez pas suffisamment d’argent pour entreprendre de gros travaux de rénovation ? Ce n’est pas grave, trouvez simplement une nouvelle façon d’organiser vos meubles. Pourquoi ne pas bouger une armoire imposante pour mieux laisser entrer la lumière dans la chambre à coucher? Vous pouvez même déplacer des meubles d’une pièce à une autre pour un effet garanti. Eh oui, cette étagère délaissée dans un coin du salon serait peut-être plus utile et plus en valeur dans la cuisine.

Miser pour le minimalisme

Vous pensez certainement que votre intérieur est fade car il y manque quelque chose. Mais si c’était le contraire et que vous en faisiez trop ? Cette année, nous vous encourageons donc à opter pour le minimalisme, surtout si vous avez de petites pièces. Disposez les meubles essentiels au bon endroit et débarrassez-vous de tout ce qui pourrait encombrer inutilement la pièce. Le résultat vous laissera sans voix.

Choisir les bons accessoires

Le minimalisme n’est pas un prétexte pour laisser son intérieur vide, sans accessoire. Le secret c’est de trouver l’équilibre et de choisir des ornements qui fassent la différence : un petit vase avec des formes graphiques, des bibelots, des coussins colorés, des œuvres d’art, du papier peint, des accessoires vintages et personnalisés …Vous pouvez également trouver une toile de fenêtre avec un style adapté à votre déco d’intérieur.

Et le DIY ?

Cet appel s’adresse à tous les bricoleurs. Si vous êtes créatif et habile de vos mains, mettez vos talents à contribution avec le Do It Yourself. Les options sont nombreuses d’autant plus que votre créativité n’a aucune limite. Vous pouvez fabriquer vos propres bougies parfumées, recycler de vieux meubles ou de vieux instruments de musique, laisser quelques mots dans l’escalier, transformer une échelle en étagère ou encore bricoler des objets usés pour créer un tableau fait maison.

Alors, lequel de nos conseils allez-vous mettre en pratique ? Peu importe, mettez-vous au travail sans plus tarder !