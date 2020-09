200 000 $ accordés à la région Chaudière-Appalaches pour favoriser l'égalité des sexes

Le gouvernement du Québec a annoncé l'attribution de 200 000 $ pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Chaudière-Appalaches.

En effet, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ont rejoint Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, pour annoncer la signature d'une nouvelle entente sectorielle. Celle-ci porte sur le développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur deux ans dans le cadre d'un projet pilote.

Cette entente permettra à la région de poursuivre ses propres objectifs en matière d'égalité des sexes et de mettre en œuvre des projets concrets qui permettront de faire avancer les femmes dans la société. La participation financière du Secrétariat à la condition féminine s'élève à 200 000 $.

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches agira comme mandataire de l'entente. Les projets concrets réalisés dans le cadre de cette entente viseront notamment la parité dans les lieux décisionnels.

« Cette entente contribuera à favoriser des communautés plus égalitaires où les citoyennes et les citoyens s'épanouissent davantage. Ainsi, les milieux de vie de la Chaudière-Appalaches seront encore plus attractifs et dynamiques pour les personnes désirant s'y établir. Ultimement, c'est la région qui profitera des avantages de ce partenariat. », exprime Andrée Laforest.

L'entente sectorielle a pu être signée grâce à un partenariat entre le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les neuf municipalités régionales de comté du territoire (Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Etchemins, L'Islet, Lotbinière, Montmagny, La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche), la Ville de Lévis, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches.

Il y a également les régions du Centre-du-Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie et des Laurentides qui ont signé une entente dans le cadre de ce projet pilote. L'aide financière totale accordée est d'un million de dollars répartie dans ces cinq régions.