Quatre municipalités acquièrent un drone pour le sauvetage

Les municipalités de Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-René et Saint-Théophile s'associent pour l’acquisition d’un drone, au coût de 6 000 $.

Ce drone, avec caméra photo, vidéo et thermique, pourra être utilisé sur les incendies de grands bâtiments, les feux de forêt, pour la localisation de personnes en détresse ou pour toute autre situation d’urgence où l’obtention d’images et de vidéos aériennes pourront aider à l’évaluation de la situation et à la prise de décision par les intervenants

L'achat de l'appareil est financé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du programme de soutien à la coopération inter-municipale. Ambulance Marlow finance également 50% du coût d’acquisition et de la prise en charge des dépenses reliées à l’utilisation, l’acquisition d’un drone.

Le drone est sous la gestion et l’opération du Service de sécurité incendie Saint-Martin/Saint-René et Saint-Théophile. Il sera aussi à la disposition des municipalités desservies par Ambulance Marlow.

« Ce nouvel équipement vient renforcer la vision régionale en place depuis plusieurs années. Pour la protection des citoyens et visiteurs de notre région, outre les ententes municipales d’entraide incendie qui existe depuis plus de 35 ans, le drone vient s’ajouter au service de désincarcération automobile, d’évacuation médicale hors route et du sauvetage et recherche nautique. Ces équipements, stationnés dans différentes casernes du territoire desservi, sont prêts à intervenir dès que la demande en est faite », a indiqué Stéphane Maheux du Service de sécurité incendie de Saint-Martin—Saint-René et Saint-Théophile, dans le communiqué de l'annonce.