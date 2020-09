La COVID-19 provoque un premier décès en Beauce

La COVID-19 vient de faire sa première victime en Beauce, a confirmé la santé publique régionale dans son bilan d'aujourd'hui.

Il s'agit d'un résident du RPA Le Saint-Guillaume à Saint-Georges, ce qui porte le total de décès pour le territoire de Chaudière-Appalaches à 9. Cette mort est la première enregistrée depuis le mois de mai. EnBeauce.com a appris qu'il s'agirait d'un homme de 92 ans.

« La direction du CISSS de Chaudière-Appalaches et la RPA Le Saint-Guillaume offrent ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et lui font part de leur soutien dans cette épreuve », a-t-on indiqué lors de l'annonce.

Aussi, le nombre de cas positifs a encore fait un bond de 18 nouvelles infections (dont deux dans Beauce-Sartigan et deux dans Robert-Cliche), le même nombre qu'hier, pour pousser le cumulatif au delà des 700 cas (709).

La Beauce compte aussi cinq rétablissements: quatre en Beauce-Sartigan, et un en Robert-Cliche. Le total en Chaudière-Appalaches est maintenant de 614 guérisons. Il y a une seule personne hospitalisée.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 347 325

Appalaches : 79 55

Beauce-Sartigan : 65 45

Nouvelle-Beauce : 62 60

Lotbinière : 40 38

Robert-Cliche : 39 30

Bellechasse : 33 24

Etchemins :21 17

L'Islet : 12 10

Montmagny : 11 10

TOTAL : 709 614 DÉCÈS: 9 (Cumulatif)

Établissement scolaire Nombre de cas (11-09-2020)

École des Deux-Rives (Saint-Georges) 4

CIMIC (Saint-Georges) 2

École secondaire Veilleux (Saint-Joseph) 2

École Mgr-Fortier (Saint-Georges) 1

Polyvalente Bélanger (Saint-Martin) 1

Polyvalente Benoit-Vachon (Saint-Marie) 1

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Saint-Georges) 1

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Sainte-Marie) 1