Retour des journées « Adstock en couleurs! »

La station récréotouristique du Mont Adstock tiendra ses journées « Adstock en couleurs! » les samedis 26 septembre et 3 octobre entre 10 h et 16 h.

Durant ces deux journées annuelles, la remontée mécanique sera en fonction pour mener les gens au sommet de la montagne, où la vue 360° porte du Mont Mégantic au Massif du Sud.

Ce sera l'opportunité de profiter des paysages colorés de la région et de découvrir les nouveautés à la montagne pour la saison de ski 2020-2021.

Comme chaque année, il y aura au sommet de la montagne des activités pour la famille, soit animation et musique par le Mixbus Studio, des jeux gonflables, un feu de camp, un dîner par le Dépanneur St-Daniel, et la Microbrasserie Des Haldes. Il sera également possible d'acheter en pré-vente des abonnements de saison et des cours de l'École de glisse Mont Adstock.

Le comité a décidé de maintenir sa programmation cette année en respectant les mesures de sécurité émises par la Santé publique en rapport avec la pandémie actuelle.

Le coût pour utiliser la remontée mécanique est de 5 $ par personne, et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.

Il est à noter que la mise en fonction du télésiège est reportée au dimanche en cas de pluie forte.

Les participants devront ensuite redescendre la montagne à pied, par l’un des sentiers pédestres ou via la piste La Coulée. D’ailleurs, plus de 9 km de sentiers pédestres sont accessibles dans la montagne. Il sera donc possible de faire l’ascension de la montagne à pied, et ce, gratuitement. Les chiens en laisse sont admis dans les sentiers.

Le comité Plein air Adstock est formé de représentants des domaines récréotouristique et municipal et a pour mandat de supporter les activités locales et de développer des activités de plein air de concert avec les intervenants de la municipalité d’Adstock.