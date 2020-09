Pour un territoire en santé, la parole est aux citoyens

Les citoyens de la Chaudière-Appalaches sont invités à participer à l’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de leur région.

Un sondage est en ligne sur le site du PRMHH depuis le 15 septembre et jusqu'au 15 octobre, pour recueillir les commentaires de la population.

Les résultats du sondage seront utilisés pour compléter le portrait environnemental du territoire, fournir des données sur le diagnostic des milieux humides et hydriques, connaître l’intérêt que portent les citoyens envers les milieux humides ainsi que leurs préoccupations en lien avec le PRMHH.

Selon Paul Vachon, président de la Table régionale des élus municipaux de la région, « Nous encourageons les citoyens et les usagers du territoire à participer en grand nombre à ce sondage. Les informations recueillies nous permettront de réaliser un Plan régional plus complet et plus représentatif de notre milieu. »

Le PRMHH sera un outil pour les MRC qui permettra d’intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification territoriale et de favoriser un aménagement durable et structurant à l’échelle des bassins versants dans chacun des dix territoires de notre région.

Puisque ces milieux de la Chaudière-Appalaches ont déjà été répertoriés, le plan sera réalisé à partir des données existantes.

L'un des objectifs principaux du plan est de déterminer lesquels de ces milieux sont d’intérêt pour la conservation et pour la restauration, selon les fonctions écologiques qu’ils occupent et les services qu’ils rendent.

En 2018, le gouvernement du Québec a confié à l’ensemble des MRC la responsabilité d’élaborer un PRMHH sur leur territoire. À la suite d’une entente régionale, les dix territoires de la région ont entrepris, de façon concertée, l’élaboration d’un plan commun.

La MRC de Lotbinière agit à titre de gestionnaire de cette entente.