Mélanie Gilbert devient directrice adjointe de l'Association TCC des Deux-Rives

L’Association des Traumatisés cranio-cérébraux (TCC) des Deux Rives a présenté sa nouvelle directrice adjointe Chaudière-Appalaches, Mélanie Gilbert.

Mélanie Gilbert est à l’emploi de l’Association depuis maintenant 6 ans, d’abord comme éducatrice spécialisée et ensuite comme coordonnatrice. Celle-ci assurera la représentation de l’Association dans la région, travaillera au maintien et au développement des services, et assistera au conseil d’administration de l’organisme afin de permettre à ses membres d’être informés des défis rencontrés en région.

Pour la seconder dans son nouveau défi, en plus des directions générale et adjointe, elle pourra compter sur l’aide d’une équipe composée d’éducateurs(trices) spécialisés passionnés et compétents.

Cette association a, depuis quelques années, travaillé fort au développement de son offre de services en Chaudière Appalaches.

Le défi étant à la hauteur de la grandeur du territoire, il est d’autant plus important de former une équipe dynamique et motivée.

C’est d’ailleurs dans cette optique que ce nouveau poste a été créé au sein de l’organisme.

L’Association des TCC des Deux Rives fut fondée en 1989 et a un pied-à-terre en Beauce depuis plus de dix ans.

Au cours des six dernières années, les services offerts et les MRC desservis n’ont cessé d’augmenter. Les personnes ayant subi un traumatisme crânien moyen ou grave, et leur famille peuvent y retrouver du soutien psychosocial, du répit, des activités sociales, y faire du bénévolat et recevoir du soutien à domicile.

L’Association des TCC des deux rives compte plus de 700 membres dont environ 300 en Chaudière-Appalaches, 19 employés, majoritairement des éducateurs spécialisés, et dispense plus de 37 000h de services par années aux personnes traumatisées crâniennes et à leurs proches de Québec et Chaudière-Appalaches.