COVID-19 : 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 12 en Beauce

Un total de 57 nouveaux cas, plus du double qu'hier, ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 12 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

En Beauce, la hausse est de sept cas dans la MRC Beauce-Sartigan (114), de quatre supplémentaires en Nouvelle-Beauce (101) et un de plus dans Robert-Cliche (46). On a par ailleurs ramené le nombre de cas positifs dans la MRC des Etchemins de 31 à 29. En Chaudière-Appalaches, le cumulatif est maintenant de 1323 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Trois rétablissements supplémentaires ont été signalés en Nouvelle-Beauce (82) et un dans Beauce-Sartigan (69). Le total en Chaudière-Appalaches est de 939 guérisons. Il y a aussi 24 personnes hospitalisées (+ 1), dont six aux soins intensifs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 581 421

Appalaches : 219 138

Beauce-Sartigan : 114 69

Nouvelle-Beauce : 101 82

Bellechasse : 95 64

Lotbinière : 94 57

Robert-Cliche : 46 44

Etchemins : 29 27

Montmagny : 24 18

L'Islet : 20 18

TOTAL : 1323 939 DÉCÈS: 19 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 838 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 74 288.

Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais un décès survenu entre le 23 et le 28 septembre s'ajoute, pour un total de 5 834 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 15 par rapport à la veille, avec un cumul de 262. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de deux, et s'élève maintenant à 43. Les prélèvements réalisés le 28 septembre s'élèvent à 25 298, pour un total de 2 334 685.