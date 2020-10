Près de la moitié des incendies de résidences liée à une distraction ou une erreur humaine

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, vient d’annoncer le lancement de la 30e Semaine de la prévention des incendies (SPI), qui se déroulera du 4 au 10 octobre.

La double médaillée olympique Dominique Maltais, elle-même pompière de formation et préventionniste au Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul, se joint également à la campagne à titre de porte-parole.

Pour une seconde année, la campagne de sensibilisation repose sur le thème « Le premier responsable, c'est toi! », afin de renforcer le message autour de la responsabilité et de la capacité de chacun à réduire les risques d'incendie par des gestes responsables.

Au Québec, près de la moitié des incendies de résidences (48 %) est liée à une distraction ou à une erreur humaine.

Cette année, les multiples sources de distraction à éviter en cuisine seront au cœur de la SPI.

« Nous avons tous un rôle préventif à jouer face aux risques d'incendie, notamment en étant vigilants et responsables dans nos comportements, mentionne Mme Guilbault dans un communiqué. Avec près de la moitié des incendies causés par une distraction ou une erreur humaine, nous sommes les premiers à pouvoir nous prémunir contre un feu dans notre résidence. Nous devons demeurer à l'affût en tout temps! Je remercie l'ensemble de nos intervenants en sécurité incendie partout au Québec pour leur bravoure face à de dangereuses situations. »

« Dans notre quotidien, dans la cuisine ou près du BBQ, ou dans une foule de gestes de la vie courante, une simple distraction peut provoquer un grave incendie, des blessures, des brûlures ou même des pertes de vie, ajoute Mme Maltais. En cas d'incendie, vous avez moins de 3 minutes pour sortir, c'est donc dire que les avertisseurs de fumée en bon état de marche sont indispensables, et qu'un plan d'évacuation peut aussi vous sauver la vie et celles de vos proches. Avec le feu, il n'y a aucun risque à prendre. »

Faits saillants :

• Les occupants d'une résidence ont moins de 3 minutes pour évacuer les lieux lors d'un incendie. Cela comprend le temps que l'avertisseur de fumée détecte la fumée et sonne. Il est donc primordial d'avoir un plan d'évacuation connu de tous les occupants, surtout si l'incendie survient la nuit.

• Un incendie résidentiel sur 4 débute dans la cuisine.

• Entre 2016 et 2018, il s'est produit plus de 18 300 incendies par année en moyenne, soit 50 par jour. Les pompiers ont ainsi sauvé plus de 200 personnes par année.

• Durant la même période, 106 personnes ont péri dans un incendie, parfois dans leur résidence.