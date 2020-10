Selon notre sondage, un quart des beaucerons sont passionnés de chasse

Selon le sondage hebdomadaire d'EnBeauce.com, un quart (25,2%) des Beaucerons doivent être heureux aujourd'hui en cette première journée de chasse de la saison.

En effet, ces quelques 89 personnes affirment chasser chaque année être passionnés par ça.

À contrario, ce même sondage nous apprend que pratiquement la moitié (49%) des répondants ne chasseront jamais, et ce sans équivoque.

Le quart restant est plus nuancé. En effet, 5,7% des personnes ayant répondu au sondage disent chasser parfois selon l'année et le temps libre dont ils disposent.

Qui plus est, 16,1% ont déjà chassé quelques fois dans leur vie.

Enfin, 4% des 353 personnes interrogées affirment en avoir jamais fait, mais souhaiteraient essayer.

Notre sondage maison révèle que la Beauce est divisée en deux, il y a d'une part ceux qui sont certains de ne jamais vouloir chasser de leur vie, et ceux qui ont chassé, chassent, ou aimeraient chasser. Relevons quand même que plus d'un quart de la Beauce est passionné par la chasse, homme et femme confondus.