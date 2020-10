Myriam Parent couronnée Miss Teen Canadian International

La Beauceronne Myriam Parent a été couronnée Miss Teen Canadian International à l'issue du concours Miss Teen Canada Globe, qui se déroulait du 17 au 26 septembre à Toronto.

La jeune adolescente de 15 ans, de Saint-Honoré-de-Shenley, s’est lancée dans cette aventure sans aucune expérience de mannequinat et très peu d’expérience de scène et de photo.

C'est à cette même compétition que la Georgienne Alycia Blais a remporté aussi les grands honneurs, cette fois dans la catégorie Petite.

Malgré peu de ressources financières, peu de commandites en argent et aucune en vêtement, bijoux et autres, Myriam Parent a quand même su demeurer dans la course.

« J’ai récolté plusieurs commentaires positifs suite à mon costume national où j’avais choisi de représenter notre oiseau emblématique, le harfang des neiges. J’ai aussi été sélectionnée pour présenter mon talent au gala du vendredi soir. J’avais alors choisi de chanter Can't Help Falling In Love d’Elvis Presley en m’accompagnant au ukulélé », de signifier l'étudiante de 4e secondaire qui est inscrite dans un programme avec sciences et math fortes, en plus de ses entrainements en natation.

De même, Myriam s'est dit « très fière » de ne pas avoir fait appel à l’aide d’un traducteur lors de ses nombreuses entrevues.

« Ça me stressait un peu car parfois c’était plus long donner ma réponses puisque je devais non seulement penser à la réponse que j’allais leur fournir, mais aussi à comment j’allais le dire en anglais. Je crois que je me suis tout de même bien débrouillée », de souligner la nouvelle couronnée qui a tenu à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont soutenue « dans cette belle expérience. »