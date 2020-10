Près de 1 M$ disponible pour les organismes de bienfaisance de la région

La Fondation Québec Philanthrope a annoncé lundi un soutien de 959,180 $ pour aider les populations vulnérables touchées par la pandémie de la COVID-19 dans trois régions dont Chaudière-Appalaches.



La Fondation Québec Philanthrope déploiera le 2e cycle du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), un partenariat entre les Fondations communautaires du Canada, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne.

Financé par le gouvernement du Canada, ce fonds de 350 millions de dollars s’inscrit dans un effort national visant à soutenir les populations vulnérables touchées de manière disproportionnée par la COVID-19.

Le gouvernement du Canada débloque maintenant le reste du financement afin de continuer à répondre aux besoins urgents qui évoluent en cette période de COVID-19. Rappelons que lors du premier cycle de financement la Fondation Québec Philanthrope a versé un montant de plus de 2, 2 M$ accordés à 64 organismes sur le territoire qu’elle dessert, et ce, dans tous les secteurs d’activités.



Échéancier et projets admissibles

Du 5 jusqu’au 30 octobre 2020, la Fondation Québec Philanthrope acceptera les demandes de financement déposées par les donataires reconnus. Les subventions peuvent être utilisées pour diverses fins, entre autres pour couvrir les besoins en matière de personnel ou de ressources, se procurer une assistance, etc.



Si votre organisme est admissible ou s’il souhaite déposer une demande, veuillez visiter la plateforme de demandes d’aide financière en ligne sur le site internet de la Fondation Québec Philanthrope.

La Fondation Québec Philanthrope a comme mission de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. La Fondation aura versé en 2019 plus de 7 M$ à plus de 500 organismes de bienfaisance et donataires reconnus dans tous les secteurs d’activité.