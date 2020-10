Un premier cas positif à La Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

La direction régionale de la santé publique a confirmé aujourd'hui un cas positif à la COVID-19 à la résidence privée pour aînés La Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges.

L'information a été transmise par le service des communications du CISSS Chaudière-Appalaches dans son bilan quotidien qui indiquait également un total de 73 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont cinq en Beauce.

Rappelons aussi qu'à l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre six cas actifs chez les usagers et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Enfin, à la la résidence pour aînés de La Guadeloupe, il n'y a eu aucun nouveau cas aujourd'hui. À cet endroit, on dénombre un seul cas actif chez les résidents.