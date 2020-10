COVID-19 : 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 6 en Beauce

Un total de 64 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont six en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

En Beauce, la hausse est de quatre cas dans la MRC Beauce-Sartigan (155) et d'un seul cas dans Robert-Cliche (52) de même qu'en Nouvelle-Beauce. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 1873 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Neuf rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (109), cinq en Nouvelle-Beauce (102) et deux dans la MRC Robert-Cliche (46). Le total en Chaudière-Appalaches est de 1292 guérisons. Il y a aussi 34 personnes hospitalisées (- 8), dont six (+ 2) aux soins intensifs

On signale deux décès supplémentaires. Le nombre total est maintenant de 29.

Centre hospitalier de Saint-Georges

À l'Hôpital de Saint-Georges, pour contenir l’éclosion en cours à l’unité de médecine, le CISSS a indiqué avoir rehaussé les mesures de prévention en cessant les admissions à cet endroit pour accueillir les patients ailleurs dans l’hôpital.

Les chirurgies et autres services se poursuivent donc comme à l’habitude et il n’y a pas de changement pour la clientèle. On dénombre à ce centre hospitalier six cas actifs chez les usagers et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 871 571

Appalaches : 331 203

Beauce-Sartigan : 155 109

Lotbinière : 126 99

Bellechasse : 125 88

Nouvelle-Beauce : 121 102

Robert-Cliche : 52 46

Etchemins : 39 30

L'Islet : 27 20

Montmagny : 26 24

TOTAL : 1873 1292 DÉCÈS: 29 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 078 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 82 992.

Aussi, deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent sept décès survenus entre le 1er et le 6 octobre et un décès survenu avant le 1er octobre.

Toutefois, le total s'élève à 5 915 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 16 par rapport à la veille, avec un cumul de 425. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de six, et s'élève maintenant à 68. Les prélèvements réalisés le 6 octobre s'élèvent à 29 949, pour un total de 2 555 264.