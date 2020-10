C'est la Semaine de la solidarité en Beauce-Etchemins

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) a souligné la 11e édition de la Semaine de la Solidarité qui se déroule du 12 au 17 octobre.

C’est par sa participation à une capsule vidéo de sensibilisation, réalisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, que la CDCBE souhaite rappeler l’importance des actions de solidarité, particulièrement dans ce contexte de pandémie.

Cette semaine a pour but de sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale et de lutter contre les préjugés.

Elle vise également à faire rayonner l'engagement de la population, des entreprises de la région, des bénévoles et des travailleurs du milieu communautaire.

Selon Sarah Rodrigue, directrice de la CDC Beauce-Etchemins « La solidarité se traduit à la CDC Beauce-Etchemins par l’accompagnement de ses membres et la création de lieux d’échanges qui facilitent l’entraide entre les organismes communautaires. La Solidarité est importante pour la CDC et se reflète au cœur des projets qu’elle met en place. »

Avec la crise sanitaire, les organismes ont constaté un élan de solidarité chez les Beaucerons et Beauceronnes. De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour apporter leur soutien aux organismes communautaires du territoire.

La CDC Beauce-Etchemins invite la population à consulter le site internet de la station pour connaitre les ressources disponibles sur le territoire.

La mission de la Corporation de Développement Communautaire Beauce-Etchemins est de promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et économique de son milieu.