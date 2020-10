COVID-19 : encore 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 28 en Beauce

Un total de 88 nouveaux cas, le même nombre qu'hier, ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 28 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

En Beauce, on compte huit personnes positives de plus dans la MRC de Beauce-Sartigan (272), 14 en Nouvelle-Beauce (210) et six en Robert-Cliche (122). Le territoire des Etchemins (57) compte aussi quatre cas de plus depuis hier. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 2 958 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

On dénombre deux cas actifs chez les résidents. du CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges alors que la situation à la RPA Luca de Beauceville n'a pas changé, soit 12 cas actifs chez les résidents. Même scénario au Centre hospitalier de Saint-Georges.

Toujours en Beauce, deux rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (187), un seul en Nouvelle-Beauce (149) de même que chez Robert-Cliche (66). Les guérisons dans Les Etchemins sont maintenant de 42 personnes (+1). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 263 guérisons. Il y a aussi 48 personnes hospitalisées (-7), dont huit en soins intensifs (-2).

Aucun décès supplémentaire n'est rapporté pour la région administrative. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 49.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1300 1053

Appalaches : 521 388

Beauce-Sartigan : 272 187

Nouvelle-Beauce : 210 149

Lobtinière : 200 163

Bellechasse : 185 153

Robert-Cliche : 122 66

Etchemins : 57 42

L'Islet : 48 31

Montmagny : 43 31

TOTAL : 2 958 2 263 DÉCÈS: 49 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 905 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 98 226.

Aussi, quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent six décès survenus entre le 16 et le 21 octobre et deux décès survenus à une date inconnue, pour un total de 6 106 décès.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 99.

Les prélèvements réalisés le 21 octobre s'élèvent à 27 183, pour un total de 2 914 409.