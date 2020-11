La Foire Écosphère en mode virtuel pour la première fois

Le Groupe Échospère innove cette année et lance sa première foire virtuelle panquébécoise qui aura lieu en direct, du 4 au 8 novembre, et en différé jusqu’au 23 décembre, via une plateforme conçue spécialement pour les salons virtuels et développée par l’entreprise québécoise ProgyMédia.

La Foire Écosphère virtuelle sera l’occasion idéale pour les Québécois d’acheter de façon écoresponsable, tout en encourageant l’économie locale à l’occasion des Fêtes 2020.

Les visiteurs virtuels pourront découvrir des produits d’ici exposés en images, prendre rendez-vous avec les exposants, consulter des présentations vidéo, accéder aux sites web transactionnels et aux coordonnées des exposants, puis commander en ligne.

Parmi les exposants se retrouveront notamment les produits corporels et de beauté BKIND, les vêtements Evrday et Bébé Vert, les créations textiles Taille & Retailles, les jus naturels Dolojus, Hazelle Chocolat Noir, les repas santé Pots Maison, les thés et cafés Tchoumi, les produits Aqua Santé, les toilettes sèches à incinération Cinderella, les instruments de musique Tank Drum Earth, Oxfam-Québec et plus encore.

Les exposants présenteront leurs produits et initiatives dans cinq Éco-Zones soit l'éco-gourmande (alimentation saine, biologique et locale, agriculture écologique et permaculture), l'éco-bien-être (santé, mode de vie sain et beauté), l'éco-innovation (mobilité durable, technologies vertes, écoconstruction, habitation alternative et mini-maisons) l'éco-design (mode et design écoresponsables, zéro déchet) et l'éco-engagée (transition écologique, économie sociale, réseaux citoyens).

À travers la programmation, le public pourra choisir parmi une foule de conférences et ateliers offerts gratuitement pour approfondir ses connaissances sur les enjeux environnementaux.

La thématique du zéro déchet sera évidemment à l’honneur, notamment avec la journaliste et animatrice Evelyne Charuest qui présentera Ma vie sans plastique.

La transition énergétique aura également une place de choix et sera au cœur de la conversation du panel d’ouverture, menée par Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre, Patrick Bonin de Greenpeace Canada, Alain Webster de l’Université de Sherbrooke et Michel Bélanger du Centre québécois du droit de l’environnement.

Des ateliers qui traitent de l’alimentation seront également offerts par différents spécialistes : Maxine Dallaire, de Recyc-Québec, présentera Le gaspillage alimentaire, et Louise Arbour, de Poules en Ville, animera la conférence Vivre avec succès votre projet de poulailler en milieu urbain, même en hiver, en plus de capsules de La Tablée des Chefs sur le gaspillage alimentaire.

Plusieurs autres panels se dérouleront en compagnie de personnalités du domaine de l’environnement, dont la conférence Quels sont les chemins vers un Québec carboneutre, juste et résilient? par Mélanie Busby du Front commun pour la transition énergétique, ainsi que par Éric Pineault, professeur à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM.

Deux conférences mettront à l’honneur l’architecture durable : Vers une architecture régénérative, avec Manuel R. Cisneros, architecte chez Sid Lee Architecture, ainsi que La maison écologique-organique actuelle : approches et techniques, avec l’architecte Maryse Leduc.

Les deux jeunes actrices québécoises, Marianne Verville et Maude Carmel seront présentes à titre de porte-paroles. Ces dernières donneront d’ailleurs le coup d’envoi à l’événement, à l’occasion d’un mot d’ouverture.

La Foire Écosphère réunit dans un même lieu un maximum d’acteurs locaux et internationaux réfléchissant aux nombreuses façons de réduire l’empreinte écologique.

La mission de l’organisme est d’informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux collectifs et d’offrir des réponses durables pour diminuer l’empreinte écologique.

À travers l’organisation de cette importante foire écologique, l’objectif est de créer un lieu de rencontre et d’échange où des alternatives, produits, services, organisations et technologies sont mis à l’honneur, pour la santé et celle de la planète.