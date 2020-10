COVID-19 : deux décès en Beauce et éclosion au CHSLD de Beauceville

Une personne résidente de la RPA Luca de Beauceville et une personne provenant de la MRC Beauce-Sartigan comptent parmi deux des trois décès attribuables à la COVID-19 dans le bilan quotidien de la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches.

Le 3e décès s'est produit à l’Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui porte à 71 le cumulatif en Chaudière-Appalaches.

Si la RPA Luca à Beauceville déplore un mort, il n'y a aucun nouveau cas avec 15 personnes infectées chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Par ailleurs, épargné depuis le début de la pandémie, le CHSLD de Beauceville est maintenant le foyer d'une nouvelle éclosion avec six cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Au CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges, trois nouveaux cas sont signalés. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs.

La situation est stable à la RPA Logis d’Or à Saint-Éphrem (2 cas actifs).

Pour l'ensemble du territoire, les autorités rapportent 66 nouveaux cas confirmés positifs à la COVID-19, dont 21 en Beauce.

La hausse est de 10 cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (331), de trois dans celle de la Nouvelle-Beauce (271) et de neuf cas en Robert-Cliche (174). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est de 3 483 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre six cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Toujours en Beauce, neuf rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (256), 12 en Nouvelle-Beauce (196) de même que six chez Robert-Cliche (103). Il y a aussi une guérison de plus dans Les Etchemins (51). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 770 guérisons.

Il y a aussi 34 personnes hospitalisées (-5), dont sept aux soins intensifs (+2).

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1461 1234

Appalaches : 592 476

Beauce-Sartigan : 331 256

Nouvelle-Beauce : 271 196

Bellechasse : 232 176

Lobtinière : 219 195

Robert-Cliche : 174 103

Montmagny : 80 38

Etchemins : 64 51

L'Islet : 59 45

TOTAL : 3 483 2 770 DÉCÈS: 71 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 952 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 104 952.

Elles font également état de 18 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 231 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 18 décès, quatre sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 sont survenus entre le 23 et le 28 octobre et trois autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de six par rapport à la veille, avec un cumul de 515. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, et s'élève maintenant à 81.

Les prélèvements réalisés le 28 octobre s'élèvent à 27 484, pour un total de 3 080 384.

Le nombre total de personnes infectées s'élève à 104 952 en raison de l'ajout, à la suite de travaux de validation, de 156 cas antérieurs au changement de système de données réalisé le 27 juillet dernier.