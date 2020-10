Tout Chaudière-Appalaches passe « au rouge »

Voilà, ce n'était qu'une question de temps mais les trois MRC de Chaudière-Appalaches (L’Islet, de Montmagny et des Etchemins), qui demeuraient toujours au palier orange d'alertes régionales à la COVID-19, passeront au rouge à compter de lundi, ce qui veut dire que toutes les composantes du territoire administratif seront au même niveau.

Le bilan du jour affichait 80 cas positifs au cumulatif pour 38 rétablissements dans Montmagny, 64 contre 51 pour Les Etchemins et 59 pour 45 dans L'Islet.

« Depuis les derniers jours, nous constatons une hausse des cas confirmés dans ces MRC qui avaient été relativement épargnées jusqu’à maintenant. Après analyse, cette situation oblige le passage au palier d’alerte maximale pour les villes et les municipalités de ces MRC afin de freiner la propagation du virus », a indiqué Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, dans un communiqué de presse émis en fin d'après-midi aujourd'hui.

Les mesures relatives au palier rouge entreront en vigueur dans la nuit du 1er au 2 novembre. Notons que celles relatives au milieu scolaire ainsi qu’aux activités sportives et de loisirs s’appliqueront dès le mercredi 4 novembre.

Mesures en place

Au palier rouge, des mesures spécifiques temporaires doivent être mises en place afin de ralentir la transmission du virus :

• Les visiteurs d’une autre adresse sont interdits dans les maisons privées.

• Les salles à manger des restaurants sont fermées.

• Les bars et les brasseries sont fermés.

• Les saunas et les spas sont fermés, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés.

• Les activités sportives et de loisirs organisées ne sont pas permises.

• Les salles d’entraînement sont fermées.

• Les visites dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) doivent respecter les consignes suivantes : o Une visite à des fins humanitaires est permise; o La visite d'un proche aidant est permise;

o Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois, pour un total de deux personnes par jour.

Notons que la livraison, les mets pour emporter et les commandes à l’auto sont permis, les entreprises, les boutiques et les commerces sont ouverts, les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus et les activités individuelles ou en duo sont autorisées dans le respect des consignes sanitaires.