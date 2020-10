COVID-19 : 71 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches

La direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches rapporte, dans son bilan quotidien sur la pandémie, 71 nouveaux cas positifs à la COVID-19.

Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 3 554 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Aucun décès supplémentaire n'est signalé et le compte se maintient à 71.

Par ailleurs, le CIUSSS de l'Estrie a officiellement annoncé aujourd'hui que l'éclosion de COVID-19 au CHSLD de Lambton était bel et bien terminée. À cet endroit, six de l'ensemble des 22 résidents, qui ont tous contracté la maladie, sont morts du virus. Vingt-deux employés de l'établissement ont aussi été infectés.

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 064 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 106 016.

Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total de 6 246. De ces 15 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures, sept sont survenus entre le 24 et le 29 octobre et deux autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 503. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté d'un et s'élève maintenant à 82.

Les prélèvements réalisés le 29 octobre s'élèvent à 28 222, pour un total de 3 108 606.