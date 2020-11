C'est la Semaine nationale des proches aidants

Saviez-vous qu'à chaque année, la première semaine du mois de novembre est dédiée à célébrer les proches aidants?

Plus précisément le but de cette semaine est de mettre en valeur l’apport des proches aidants à la société, de défendre leurs intérêts et de sensibiliser la population à leur rôle et à leurs besoins.

Pendant la crise

Privées d’accès aux centres d’hébergement (CHSLD et RPA notamment), coupées de certains services, les personnes proches aidantes ont été sur-sollicitées durant la première vague de COVID-19.

Selon l'organisme, l’Appui, un organisme but non-lucratif pour soutenir les proches aidants, leur plateforme pour rejoindre les proches aidants été contactée 73 % de plus qu’au même moment en 2019. Alors que la seconde vague sévit, les proches aidants sont de nouveau éprouvés.



Cependant, cette fois, en zone rouge comme ailleurs, les aidants bénéficient d’autorisations d’accès à leur proche en CHSLD et autres hébergements.

Une loi pour mieux reconnaître les proches aidants

« L’importance des personnes proches aidantes a réellement été mise en valeur lors de la pandémie et des avancées sérieuses ont vu le jour depuis », analyse Guillaume Joseph de l'organisme l'Appui.

Parmi elles, l’adoption de la loi qui vise à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Alors que 1 675 700 personnes sont proches aidantes au Québec, celles-ci n’étaient jusqu’à présent que peu reconnues.

C’est la première fois qu’une loi pour les personnes proches aidantes est officiellement adoptée au Québec.

D'ailleurs, la ministre responsable des Ainés et des Proches Aidants, Marguerite Blais, a également souligné cette semaine spéciale dimanche matin.

Elle rappelle par le fait-même que l'une des priorités mises en œuvre par le plan d'action pour la deuxième vague du gouvernement est de maintenir et favoriser un accès sécuritaire pour les personnes proches aidantes dans les différents milieux afin que les résidents continuent à bénéficier de l'accompagnement et du soutien de leurs proches.

Profitions de cette semaine, pour dire « merci » aux proches aidants!