« Un cadeau pour Noël » se réinvente pour sa 16e édition

La Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, Le Havre l’Éclaircie, ainsi que l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, s’unissent pour une seizième année afin de réaliser l’activité « Un cadeau pour Noël ».

Vu la situation actuelle, le comité organisateur a dû revoir son fonctionnement pour poursuivre son objectif d’offrir un cadeau de Noël aux enfants de familles vivant dans un contexte de vulnérabilité.

Par le passé, un kiosque se tenait au Carrefour St-Georges afin d’accueillir les gens qui souhaitaient participer à l’activité. Cette année, le comité amassera les dons en argent seulement via la plateforme GO FUND ME, ce qui diminuera les risques liés à la manipulation de monnaies et des cadeaux.

Ce sont les membres du comité qui iront acheter les présents et qui s’occuperont de la remise de ceux-ci.

Comme 2020 est une année remplie d’obstacles et de défis, le comité sollicite encore plus la population à donner généreusement.

En 2019, c’est plus de 400 enfants qui ont reçu des cadeaux et les organisateurs s’attendent à une augmentation des demandes.

Voici le lien pour donner en ligne : https://www.gofundme.com/f/un-cadeau-pour-noel