La COVID-19 a fait jusqu'ici 11 morts en Beauce

La pandémie de COVID-19 a fait jusqu'ici un total de 11 morts sur le territoire des trois MRC de la Beauce.

Bien que la crise ait débuté en mars, ce n'est que le 11 septembre que l'on a enregistré dans la région la toute première victime de la maladie.

Il s'agissait d'un résident de la RPA Le Saint-Guillaume de Saint-Georges alors que l'établissement a connu une éclosion à cet endroit qui a affecté un total de 11 pensionnaires et de cinq travailleurs. La situation est revenue à la normale à la mi-octobre.

Par ailleurs, l'Hôpital de Saint-Georges a enregistré quatre décès, attribuables au coronavirus, depuis le début d'une éclosion à cet endroit dans les premiers jours d'octobre et qui se poursuit. Hier, on dénombrait à cet endroit cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs

Par ailleurs, le 21 octobre, la direction d'Olymel confirmait par voie de communiqué de presse le décès d'un de ses employés à son usine d'abattage et de découpe de porcs de Vallée-Jonction. À cet endroit, plus de 120 travailleurs ont contracté la maladie.

Le décès d'une personne de la communauté de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été rapporté le 28 octobre par la santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches.

Puis le 30 octobre, une personne résidant à la RPA Luca de Beauceville est morte du virus alors que l'on compte présentment 15 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs. Dans le même bilan du jour du 30 octobre, la santé publique a signalé le décès d'une personne de la communauté de la MRC Beauce-Sartigan.

Enfin hier, deux résidents du CHSLD Richard-Busque se sont ajoutés au nombre des victimes de la COVID-19 pour porter le compte total dans toute la Beauce à 11 décès.

Notons aussi que, bien que l'établissement ne se trouve pas officiellement en Beauce, le CHSLD de Lambton a vu six de ses 22 pensionnaires ne pas survivre au coronavirus.