Le «Coffre aux trésors» prêt pour sa collecte de jouets

La période des fêtes est synonyme de joie, bonheur et partage. C’est pourquoi Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce mettent à la disposition des citoyens des conteneurs intitulés « Coffre aux trésors ».

Une méthode efficace pour récolter des jouets et des jeux en bon état afin de les offrir aux enfants dans le besoin par le biais d’organismes des deux régions soit La Maison de la famille, L’Association des familles monoparentales, Le Berceau de Saint-Georges et Le Centre de Pédiatrie Sociale des Appalaches. Ce dernier redistribue des jouets au Berceau de Thetford Mines ainsi qu’à la Maison de la Famille de Disraeli.

C’est maintenant la 4e année que l'entreprise est impliquée dans la distribution de jouets dans le but de lutter contre la pauvreté et réconforter les familles vivant avec des difficultés financières.

« Notre distribution de jouets a un impact direct auprès des familles plus démunies. Étant donné l’excellent taux de participation de la part des citoyens, nous avons décidé de renouveler l’expérience pour une quatrième année consécutive. Nous invitons et encourageons la population à faire une énorme différence dans la vie de plusieurs enfants en donnant des jouets qu’ils n’utilisent plus,

mais qui sont encore en bon état » a déclaré Mélanie Brousseau, directrice générale de Sanitaire Fortier et de Sanitaire Fortier Beauce.

Les jouets usagés pourront être déposés à tout moment de la journée dans les conteneurs « Coffre aux trésors » situés au 3878, boulevard Frontenac Est à Thetford Mines et au 1825, 95e rue à Saint-Georges de Beauce.

La collecte de jouets se tiendra du 6 novembre au 15 décembre 2020. Les dons seront distribués tout au cours de cette période aux quatre organismes de la région qui assureront par la suite la distribution aux enfants.

« Le coffre aux trésors apporte une petite lumière dans les yeux des enfants et donne un sourire aux parents grâce à votre générosité. Un petit geste qui fait une différence », a affirmé Nancy Lacroix, directrice de l’AFMRC.

De plus, pour une autre année consécutive, le Berceau de Saint-Georges participera aussi à la distribution des jouets donnés par la population pour les familles et enfants.