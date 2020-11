COVID-19: 34 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 19 en Beauce

Dans son bilan quotidien, la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches rapporte aujourd'hui 34 nouveaux cas confirmés positifs à la COVID-19, dont plus de la moitié sonT en Beauce avec 19.

La hausse en Beauce est de quatre cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (407), de deux cas dans celle de la Nouvelle-Beauce (307) et de 13 cas en Robert-Cliche (238), notamment attribuable à l'éclosion à la Polyvalente Saint-François de Beauceville.

Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 4 161 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Un décès supplémentaire est signalé, survenu à la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, ce qui amène le cumulatif à 86.

Le nombre de cas actifs est en hausse d'un en Beauce-Sartigan (64), en baisse de cinq en Nouvelle-Beauce (16) et en hausse de 11 chez Robert-Cliche (71). Le total de cas actifs en Chaudière-Appalaches est actuellement de 611.

Il y a aussi 29 personnes hospitalisées (+2), dont neuf aux soins intensifs (+2).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 1 726 233

Appalaches : 668 70

Beauce-Sartigan : 407 64

Nouvelle-Beauce : 307 16

Bellechasse : 269 27

Lobtinière : 246 22

Robert-Cliche : 238 71

Montmagny : 138 72

L'Islet : 87 27

Etchemins : 75 9

TOTAL : 4 161 611 DÉCÈS: 86 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 162 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 117 151.

Elles font également état de 38 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 493. De ces 38 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 sont survenus entre le 3 et le 8 novembre, un est survenu avant le 3 novembre et un autre est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de six par rapport à la veille, avec un cumul de 534. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de six, et s'élève maintenant à 82.

Les prélèvements réalisés le 8 novembre s'élèvent à 18 911, pour un total de 3 342 770.