Journée nationale de la philanthropie : Manon Veilleux nous parle de la Fondation Santé BE

À l’occasion de la Journée nationale de la philanthropie, qui se tient chaque année le 15 novembre, EnBeauce.com s’est entretenu avec Manon Veilleux, présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) pour faire un point sur la situation en temps de pandémie.

La FSBE a pour mission de financer des équipements et appareils médicaux pour les professionnels de la santé, notamment dans les CHSLD et CLSC de la région.

Lorsque nous avons demandé à la présidente ce que représentait la Journée Internationale de la Philanthropie pour elle, voici ce qu’elle a répondu : « Je suis personnellement une fille qui a investi beaucoup dans la philanthropie, je crois en ça. On doit pouvoir aider les nôtres lorsque c’est possible. Je m'investis personnellement beaucoup en temps et en argent, car je donne à plusieurs causes. Les gens qui sont capables de donner doivent être là pour aider leur population. Pour moi c'est très important et c'est en moi depuis plusieurs années. Nous sommes des gens très généreux surtout en Beauce. C'est une valeur très importante pour un être humain selon moi.»

Cependant, dû aux restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, les activités de financement prévues par la fondation ont dû être annulées, comme le triathlon par exemple.

« Ça a mis un gros coup à la fondation, car ce sont des événements qui vont chercher un bon financement pour l'année », a confié madame Veilleux. « Mais nous n’avons pas lancé de campagne de financement virtuelle pour compenser, seulement la campagne annuelle. Cette année elle se fait sur papier ou par téléphone, publipostage aussi et se termine le 31 mars 2021.»

Habituellement, le but de la campagne de financement annuelle est d’obtenir 450 000 $, mais il est souvent dépassé pour atteindre entre 500 000 et 580 000 $.

« Cette année, nous avons diminué notre objectif à 400 000 $ dû au contexte, car il se peut que moins de gens puissent donner, on respecte que ce soit sûrement une année moins forte. Aujourd’hui, on est rendus à un tiers de cet objectif, soit 180 000 $ environ. On a aussi coupé nos dépenses à la fondation et nous avons répondu à 100 % des demandes» a expliqué la présidente.

Cet été, la FSBE a déjà investi 250 000 $ dans un échographe cardiaque pour la sécurité des bébés et des personnes vulnérables face aux risques de contagions.

Dans les dernières années, elle a également investi dans les CHSLD de la région avec 160 000 $ d’équipements au CHSLD de Beauceville, 113 000 $ au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges et 70 000 au Séminaire.

« Nous sommes très actifs dans les CHSLD depuis 2015, on y a installé des civières-douches, des surfaces thérapeutiques, des lève-patients, etc. On investit pour leur confort de vie» a exprimé Manon Veilleux.

Qui plus est, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a financé il y a quelque temps des appareils de signes vitaux que l’on retrouve dans toutes les chambres de l'hôpital de Saint-Georges et dans les CHSLD de son territoire. « Aujourd'hui, en temps de pandémie, on est très content d'avoir ça», a précisé la présidente de la FSBE.

De son côté, Daniel Paré, président du CISSS Chaudière-Appalaches, encourage les citoyens de la région à se montrer généreux envers les fondations comme la FSBE. « Les Fondations ont un impact indéniable dans toutes nos communautés et sur des personnes de tous âges et aux besoins multiples, notamment en ces temps plus difficiles. Je remercie donc à l’avance tous nos concitoyens de leur générosité, et souligne l’engagement senti, encore cette année, des bénévoles et employés de chacune des fondations liées ou associées au CISSS», a commenté le Président-directeur général de l’établissement.

Rappelons que la Journée nationale de la philanthropie, créée le 15 novembre 1986, souligne, à l’échelle canadienne, l’engagement quotidien des individus au sein d’organisations à caractère philanthropique.