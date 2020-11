Extermination de punaises de lit

Autant les punaises de lit sont des parasites que nous avons hâte de voir éradiquées, autant il peut être difficile de s'en débarrasser. Les produits nécessaires sont très dangereux pour la santé et, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent rendre les punaises de lit résistantes aux traitements. Le meilleur moyen de retrouver sa tranquillité de sommeil est donc de faire appel à un exterminateur certifié.

Comment savoir si un exterminateur est certifié

Pour vous assurer que l'extermination des punaises de lit présentes chez vous soit exécutée selon les normes, ce qui signifie sans danger pour votre famille, mais sans pitié pour les parasites; des certifications existent. Une entreprise qualifiée détiendra un permis d'extermination C5 ou D5. De plus, l'exterminateur qui se déplacera à votre domicile devra être titulaire d'un permis d'extermination CD5 émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Un exterminateur qualifié vous expliquera les consignes pour la préparation des lieux avant son arrivée, pendant l'extermination et après son départ. Suivez attentivement ces consignes, elles servent à assurer la qualité de l’éradication et à préserver votre santé.

Préparer les lieux avant l'extermination

*Enlevez les rideaux et les carpettes,

*Videz les tiroirs et les placards de leur contenu,

*Enlevez tout objet ou vêtement des pièces infestées afin de ne pas laisser de cachette aux punaises de lit,

*Traitez les objets et les textiles (draps, vêtement, etc.) selon les recommandations,

*Inspectez les matelas, les sommiers et les meubles rembourrés. S'ils sont endommagés, vous allez devoir vous en départir après les avoir isolés dans des sacs de plastique épais. Sinon, traitez-les à la vapeur chaude en suivant les recommandations avant de les recouvrir d'une housse anti-punaises.

*Passez l'aspirateur, puis jetez aussitôt le sac (ou le contenu) de l'aspirateur dans un sac hermétique. Jetez ce dernier dans une poubelle extérieure.

​​​​​​​Traiter les objets et les textiles

Plusieurs traitements sont possibles.

*Traitement dans la sécheuse : il s'agit du traitement le plus efficace. Pour ce faire, il suffit de faire subir aux textiles et aux objets infestés un cycle de séchage à haute température pour une durée de 30 minutes.

*Traitement dans la laveuse : cela peut être une alternative intéressante si vous n'avez pas de sécheuse ou si vous désirez profiter de l'occasion pour laver certains textiles. Le lavage doit se faire à l'eau chaude (minimum 60°C). Les textiles doivent être complètement immergés sous l'eau. Ce traitement peut être combiné aux autres traitements.

*Traitement à la vapeur chaude : à l'aide d'un nettoyeur à vapeur. Dans la pièce infestée, regroupez tous les objets et textiles infestés. Puis, traitez-les un par un en glissant le nettoyeur à vapeur lentement sur chacun des articles. La température de la vapeur devrait se situer à 100 °C.

*Traitement par le froid : il s'agit du traitement qui demande le plus de temps (3 jours et demi). Il vous faudra un congélateur qui peut atteindre une température de -18°C. Les textiles et les objets ne doivent pas être compactés, il faut au contraire bien les étendre.