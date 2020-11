5 trucs pour passer un hiver plus confortable

Dans les dernières semaines, le thermomètre a commencé à révéler des températures en dessous de 0, ce qui souligne l’arrivée de l’hiver à grand pas. C’est donc le moment parfait pour songer à réchauffer petit à petit votre maison.

Voici quelques conseils pour vous préparer à vivre un hiver plus confortable.

1. Laissez entrer la lumière au maximum

Pour réchauffer la maison sans avoir besoin d’augmenter le thermostat, l’idéal est de laisser la lumière naturelle entrer dans votre maison en évacuant l’espace de vos fenêtres. Cela permettra à votre maison de gagner en luminosité et en chaleur pendant la journée en plus de vous faire économiser du chauffage.

2. Profitez de votre terrasse

L’hiver ne doit pas vous empêcher de profiter de votre extérieur, puisqu’il existe des chauffe patios pour remédier à ça. Peu importe le type de terrasse que vous avez, ces appareils faciles d’utilisation servent à réchauffer l’espace plutôt que l’air, ce qui vous permettra de bénéficier de toute la chaleur, même en cas de vent, en plus de profiter plus longuement des joies de votre espace extérieur.

3. Soignez les courants d’air

Si, malgré le chauffage élevé et une belle luminosité, vous ressentez toujours de l’air frais au sein de votre demeure, ne cherchez pas plus loin, ce sont sûrement vos portes d’entrée le problème. Dans ce cas, il vous suffit de recouvrir vos craques de portes avec un coupe froid ou simplement une couverture.

4. Optimisez vos chauffages

Si votre maison est munie de radiateurs ou de calorifères comme source de chauffage, il se peut que ce soit vos murs qui bénéficient davantage de la chaleur que le reste de la maison. C’est pourquoi il est suggéré de placer une membrane d’aluminium, comme un rouleau de papier aluminium entre le mur et votre source de chaleur pour que celle-ci soit renvoyée dans la totalité de la pièce.

5. Tempérez votre chambre à coucher

Pour passer une bonne nuit, il est souvent recommandé de garder une chambre à coucher assez fraîche. Malheureusement, en gardant une certaine froideur dans votre chambre, votre lit risque de devenir plus frais et moins confortable pour vous. C’est pourquoi il est important de tempérer votre chambre à coucher en réchauffant uniquement votre lit à l’aide d’une couverture chauffante électrique ou de quelques sacs magiques. Vous pourrez y insérer votre pyjama pour que vos nuits soient dignes de chaleur et de réconfort.

En conclusion, pour passer un hiver confortable, il vous suffit de laisser place à un peu d’imagination. Les solutions pour gagner en chaleur dans votre maison se trouvent en grande majorité à l’intérieur et peuvent se résoudre facilement, et ce à moindre coût.