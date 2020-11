4 façons de gagner du temps pour les gens occupés!

La fameuse routine métro, boulot, dodo ne laisse pas beaucoup de place pour des moments spontanés ou des imprévus. La plupart des gens sont constamment à la recherche de temps et veulent trouver des moyens pour mieux organiser leur horaire. Voici donc quelques moyens pour les gens occupés de gagner du temps précieux dans leur routine chargée.

Se faire livrer des repas santé

Même s’il est important d’avoir une alimentation saine et équilibrée, il est parfois difficile dans un horaire extrêmement rempli de prendre le temps de préparer des repas savoureux et nutritifs à la maison. C’est pourquoi il est de plus en plus commun d’opter pour de meilleurs repas santé livrés au bureau.Cela permet de gagner du temps le soir ou le matin, car il ne sera plus nécessaire de préparer des lunchs. De plus, cette solution donne la certitude de bien manger.

Faire des tâches semblables en même temps

Une étude de l’université de Californie à Irvine affirme qu’il faut à l’être humain environ 23 minutes avant de pouvoir bien se concentrer sur une nouvelle tâche. Cela veut dire que si une grande tâche comme rédiger un rapport est entrecoupée par de petites tâches comme la lecture d’un courriel, la grande tâche prendra beaucoup plus de temps que prévu. Pour éviter les pertes de temps, il est préférable de regrouper de petites tâches qui s’agencent bien et les traiter comme une grande tâche. Par exemple, il est possible de répondre à des courriels et des textos une fois le matin et une fois le soir plutôt que d’arrêter une tâche pour répondre seulement à un.

Ranger les choses là où elles vont

Quand le temps presse, la dernière chose que les gens occupés veulent faire est de faire le ménage ou bien chercher un objet dont ils ont extrêmement besoin. C’est pourquoi il est recommandé de bien ranger les objets utilisés tous les jours à la même place et faire régulièrement le tri dans des documents précieux pour ne pas chercher une information importante pendant des heures.

Accepter de l’aide

L’être humain ne peut pas tout accomplir tout seul. Il est important de déléguer certaines tâches afin de ne pas trop se sentir submergé par les choses à faire. Cela enlève beaucoup de pression et permet d’être réellement plus efficace.

En conclusion, chaque personne développe ses propres façons de gagner du temps. Il suffit de trouver celles qui conviennent le mieux à notre horaire du temps, notre personnalité, notre mode de vie et à nos objectifs professionnels et personnels. On peut se servir de moyens éprouvés et les adapter comme bien ranger, déléguer et regrouper des tâches.