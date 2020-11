Picotements ou démangeaisons dans vos parties intimes ?

Vous ressentez des picotements ou des démangeaisons au niveau de vos parties intimes ? Si au début cette sensation est seulement gênante, la situation peut vite tourner au cauchemar. Il devient alors urgent de découvrir les causes et les traitements afin de s’en débarrasser dans les plus brefs délais.

Comprendre les causes des picotements et démangeaisons

Lorsque nous constatons des changements désagréables ou douloureux au niveau de nos parties intimes, notre première réaction est d’appeler pour un dépistage des ITSS. Mais il faut savoir que les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas les seules raisons de ces changements. Les causes peuvent être multiples.

La mycose vaginale est par exemple l’une des causes les plus fréquentes des picotements. Elle se manifeste aussi par des démangeaisons accompagnées de pertes blanches et de rougeurs. Cette infection peut apparaître lorsque vous suivez un traitement qui fait baisser votre défense immunitaire, ou lorsque vous souffrez de certaines maladies.

Il peut également arriver que l’irritation soit causée par une hygiène excessive ou par une sensibilité à certains produits qui sont contenus dans les serviettes hygiéniques et les protège-slips. Si c’est le cas, vous n’aurez d’autres options que de changer vos habitudes.

L’infection urinaire peut aussi être une cause de l’irritation. En effet, cette maladie se manifeste souvent par une sensation de brûlure, des démangeaisons et même des picotements lors de la miction. Enfin, il est possible que les picotements soient causés par un herpès génital ou qu’ils révèlent une maladie plus grave telle que la sclérose en plaques ou le cancer du col de l’utérus.

Comment établir un diagnostic ?

Si vous constatez le moindre changement au niveau de vos parties intimes, prenez rapidement rendez-vous chez votre gynécologue. Ce spécialiste vous auscultera et établira un diagnostic. Et dans certains cas, il peut vous demander de réaliser une analyse en laboratoire qui consiste à prélever un échantillon de sécrétions vaginales.

Une fois qu’il aura déterminé la cause de l’irritation, il vous prescrira ensuite un traitement adapté. Dans le cas d’une mycose vaginale par exemple, il peut vous prescrire un traitement à base d’ovule que vous devriez placer au fond de votre vagin. Il est également possible d’appliquer une crème antifongique pendant plusieurs jours.

Par ailleurs, en vous rendant chez un spécialiste, vous pouvez bénéficier de ses conseils sur les meilleures façons d’apaiser les démangeaisons si celles-ci se font trop ressentir. Le gynécologue peut également vous aider à choisir les bons produits pour votre toilette intime. Étant donné que les options sont nombreuses (mousses, gels, savons, lingettes, …), vous pourriez avoir du mal à vous y retrouver.

Au final, peu importe la cause et l’ampleur de l’irritation, il est toujours préférable de consulter un gynécologue au lieu de tenter tous les remèdes naturels que vous trouverez sur la toile.