5 choses à savoir pendant votre grossesse

Attendre un enfant est une étape importante et déterminante dans la vie d’une femme. Cette étape ne vient toutefois pas sans son lot de stress et d’inconnu. Pour s’assurer que votre grossesse se déroule le mieux possible, voici quelques idées de choses à faire pendant votre grossesse qui vous aideront à la vivre avec sérénité.

Continuer de faire du sport

Évidemment, ce ne sont pas tous les sports qui sont compatibles avec une grossesse, mais certains sont sans risque et font un bien immense. Le yoga et le Pilates font parties de ces activités physiques autorisées. Il s’agit donc d’une bonne idée de s’inscrire à un cours de yoga. Cela vous permettra de vous détendre et d’apprendre à mieux contrôler votre respiration, chose qui vous sera primordiale le jour de l’accouchement.

Faire l’achat d’une assurance vie

Il est suggéré aux femmes enceintes d'acheter une assurance vie. Il vous est même possible de souscrire à une assurance vie sans que vos primes augmentent en raison de votre grossesse. Cela viendra apaiser plusieurs de vos craintes et angoisses.

Avoir une alimentation équilibrée

On dit souvent d’une femme enceinte qu’elle mange pour deux, mais il est important de ne pas doubler vos portions. En fait, vous avez seulement besoin de 15% de calories de plus. Donc, c’est la qualité de l’alimentation qui doit être doublée! Il est recommandé d’éviter de consommer des aliments crus. Une assiette équilibrée doit être composée d’1/3 de produits céréaliers (pain, pâtes, riz…), d’1/3 d’aliments protéinés (poisson, œufs, fromage…), d’1/3 de légumes variés et cuits et être complétée d’un fruit et d’un bon grand verre de lait.

Préparer une chambre de bébé à votre goût

Il est important de bien prendre le temps de préparer la chambre de votre futur enfant et de ne pas attendre la dernière minute. Cette étape diminue grandement le stress lié à la grossesse. Plus vous vous y prenez d’avance, plus vous aurez le temps de bien penser à la décoration et de trouver les meubles que vous souhaitez.

Dormir souvent et longtemps

Une fois que votre enfant verra le jour, vos nuits de sommeil seront drastiquement écourtées. Dans la mesure du possible et selon votre état physique, il est important de profiter de la grossesse pour dormir de longues heures et faire des siestes régulièrement sans que ça ne devienne excessif.

Bref, il est possible de vivre une grossesse sereinement et alléger les inquiétudes qui y sont rattachées. Pour y arriver, vous pouvez par exemple faire régulièrement du yoga, vous prémunir d’une assurance vie, avoir une alimentation saine, prendre le temps de bien préparer la chambre du bébé ou encore avoir de longues nuits de sommeil.