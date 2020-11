Les meilleurs camions pour le travail à Montréal

Si vous êtes à la recherche d’un véhicule utilitaire sport, vous pouvez vous procurer un Honda CRV à vendre chez votre concessionnaire. Celui-ci est l’un des meilleurs véhicules de sa catégorie disponible sur le marché. Cependant, si vous êtes plutôt à la recherche de camion pour gagner votre vie, il est préférable d’en choisir un qui possède une grande capacité de chargement et de remorquage. Voici donc les meilleurs camions de travail à Montréal.

1. Ram 1500

En plus de posséder le meilleur moteur V8 de sa catégorie, le RAM 1500 a une capacité de remorquage allant jusqu’à 5783 kg (12 750 lb) et une capacité de chargement de chargement de 1043 kg (2300 lb). La caisse à l’arrière du véhicule a un volume de 1521 litres (53,7 pieds cubes).

Le RAM 1500 2020 a aussi gagné de nombreux prix dont le «Camion de l’année 2020» du site Auto123.com, le «camion le mieux coté» d’Edmunds pour 2020, le «Choix du conducteur 2020» de MotorWeek et le «Meilleur camion 2020» du site Autotrader. Le RAM 1500 2019 a également gagné le prix du «Meilleur choix - Sécurité» selon l’IIHS.

2. Chevrolet Silverado 1500

Le Chevrolet Silverado 1500 a une capacité de remorquage de 13 300 lb (6033 kg) et une capacité de chargement de 2280 lb (1034 kg). La caisse à l’arrière du véhicule a un volume de 2523 litres (89,1 pieds cubes).

Le hayon Multi-Flex possède six fonctionnalités différentes qui permettent de charger, de décharger et d'accéder plus facilement à la caisse. Ce véhicule offre également la meilleure consommation d’essence sur route de tous les véhicules de sa catégorie.

3. GMC Sierra

En plus de posséder un moteur V8 de 6,2 L, le GMC Sierra a une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 5443 kg (12 000 lb) et une capacité de chargement allant jusqu’à 1016 kg (2240 lb). La caisse a un volume de 89,1 pieds cubes (2523 litres). Le hayon Multipro possède 6 fonctionnalités différentes pour faciliter le chargement, le déchargement et l’accès à la caisse.

4. Ford F-450 Super Duty

Le Ford F-450 Super Duty est le champion des poids lourds. Il possède une capacité de remorquage en col de cygne qui peut aller jusqu’à 37 000 lb et une capacité de remorquage à sellette de 32 500 lb. Sa capacité de chargement peut aller jusqu’à 7850 lb.

Ce modèle est cependant assez dispendieux. Si vous cherchez un camion plus abordable, le modèle F-350 possède une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 5988 kg (13 200 lb) et une capacité de chargement pouvant aller jusqu’à 2844 kg (6270 lb). Le F-250 possède quant à lui une capacité de remorquage de 5897 kg (13 000 lb) et une capacité de chargement de 1882 kg (4150 lb).