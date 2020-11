3 maladies professionnelles courantes

Comme le travail occupe une énorme place dans la vie des gens, il n’est pas étonnant de développer des maladies dont les symptômes et les causes sont directement liés à des enjeux et à des émotions vécus dans un cadre professionnel. Voici donc un portrait sommaire de trois maladies professionnelles courantes dans lesquelles vous reconnaîtrez peut-être votre état.

Le syndrome du canal carpien

Le canal ou le tunnel carpien se trouve au centre du poignet et permet au nerf responsable de la sensibilité et du mouvement des doigts, le nerf médian, de se rendre du poignet à la main. Le nerf médian se compresse lorsqu’il y a une inflammation d’un ligament ou des tendons du poignet. L’enflure des tendons réduit l’espace du tunnel carpien, ce qui va provoquer des sensations de fourmillement, de brûlement et d’engourdissement dans les doigts qui vont bien souvent se manifester pendant la nuit.

Le syndrome du canal carpien est donc considéré comme une maladie professionnelle, puisqu’il est souvent causé par des mouvements des mains et des bras répétés quotidiennement. Il est recommandé de se renseigner sur les douleurs liées au tunnel carpien. Il existe des techniques simples pour les soulager comme des étirements de flexion et d’extension tels que ceux pratiqués au yoga, l’application de glace et la prise d’anti-inflammatoires.

La surdité professionnelle

Comme son nom l’indique clairement, la surdité professionnelle apparaît lorsqu’une personne est exposée à un traumatisme sonore important sur son lieu de travail. Lorsque le niveau de bruit dépasse les 85 dB (décibels), des bouchons auriculaires ou des coquilles anti-bruit sont obligatoires. Un bruit allant jusqu’à 90 dB est considéré dangereux pour le système auditif. La pureté, l’intensité et la durée d’exposition du bruit sont les principales caractéristiques qui peuvent le rendre nocif. La surdité professionnelle a plus de risque de se produire dans le secteur industriel (mécanique, bois, tissage…).

Les dermatoses

Les dermatoses surviennent lorsque la peau est en contact avec des substances chimiques. Les gens œuvrant dans l’agriculture, les services ménagers, la coiffure, les soins infirmiers et la métallurgie sont plus à risque de souffrir d’affections cutanées. Les principaux symptômes sont des rougeurs, des suintements, des cloques, des démangeaisons, des ulcères ouverts, une desquamation et l’apparition de croûtes. Comme les dermatoses peuvent souvent être difficiles à traiter, il est recommandé de porter des équipements de protection comme des gants et des masques ainsi que d’appliquer souvent et généreusement des crèmes protectrices pour les mains.

Bref, si vous croyez souffrir d’une ou de plusieurs de ces maladies professionnelles courantes, l’important est de ne pas cacher vos symptômes, de faire des exercices pour atténuer votre inconfort, consulter un médecin si les douleurs persistent et de vous reposer.