Une famille installe une véritable boîte aux lettres du Père Noël à Saint-Côme-Linière

La famille Doyon de Saint-Côme-Linière a installé dans son jardin une boîte aux lettres pour le Père Noël et se promet de répondre à tous les enfants.

Tout a commencé l'an dernier lorsque Kim Boulanger et son conjoint Jonathan Doyon sont partis quelques jours en vacances aux États-Unis pour les « Boxing Days », comme ils avaient l'habitude de le faire chaque année pour acheter des décorations de Noël originales pour l'année suivante.

« Ça faisait deux ans que j'étais tombé en amour avec une boîte aux lettres, mais c'était trop cher. Et puis j'en ai trouvé une un peu bossée qui m'a été vendu moins cher et je l'ai réparé rendu chez nous. » A expliqué Jonathan Doyon lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « Quand on était jeune, on allait parler dans la cabine du père Noël pour lui expliquer nos cadeaux, etc. Alors je me suis dit qu'on pourrait faire une vraie boîte pour que les enfants puissent écrire au père Noël, étant donné que l'on ne pourra sûrement pas aller le voir au Carrefour cette année à cause de la pandémie. »

Déjà trois lettres ont été déposées samedi tandis que l'installation était à peine finie. « Je ne peux pas décrire l'excitation qu'on a eue lorsqu'on a vu que des gens étaient venus porter des lettres. On était comme des enfants dans la maison, on était super heureux. Nous voulons apporter du bonheur aussi! » A confié Kim Boulanger.

Le couple s'est promis de répondre à toutes les lettres et ce de façon personnalisée pour chaque enfant, en se faisant passer pour le père Noël, la mère Noël ou des lutins.

Ils ont également prévu de reconduire cette initiative aux prochaines années. « Tant que la boîte va tenir debout! » a conclu Jonathan.

La boîte aux lettres pour Santa est ouverte jusqu'à Noël au 1458 13e rue à Saint-Côme-Linière.

Rappelons qu'il est aussi possible d'écrire au père Noël à l'adresse suivante : Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0, Canada. Les bénévoles de Poste Canada se feront un plaisir eux aussi, de répondre aux voeux des petits et grands.