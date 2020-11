COVID-19: 56 cas positifs de plus en Chaudière-Appalaches dont 25 en Beauce

Il y a 56 nouvelles infections à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 25 sont signalées en Beauce, selon le centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

La hausse est de 14 cas dans la MRC Beauce-Sartigan (603), de 6 cas pour la Nouvelle-Beauce (378), et de cinq en Robert-Cliche (348). Le cumulatif de personnes infectées à la COVID-19, depuis le début de la pandémie, est maintenant de 5 169 en Chaudière-Appalaches.

Il y a aussi 29 personnes hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est de 504 dans toute la région.

Trois décès supplémentaires portent à 130 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD Marc-André-Jacques à East Broughton, une personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés Mgr Bourget à Lévis et une personne décédée provient de l’Hôpital de Saint-Georges.

Dans les établissements de la région, le portrait est le suivant:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre huit cas actifs chez les usagers et 13 (+2) cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD Marc-André-Jacques à East Broughton

Un nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi que huit décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2018 170

Appalaches : 799 50

Beauce-Sartigan : 603 103

Nouvelle-Beauce : 378 37

Robert-Cliche : 348 42

Lobtinière : 321 32

Bellechasse : 306 22

Montmagny : 199 29

Etchemins : 103 13

L'Islet : 94 4

TOTAL : 5 169 DÉCÈS: 130 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 269 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 138 163.

Elles font également état de 38 nouveaux décès, pour un total de 6 984en raison du retrait de un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 38 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 sont survenus entre le 20 et le 25 novembre, 2 sont survenus avant le 20 novembre et 3 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 669. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs reste à 90.

Les prélèvements réalisés le 25 novembre s’élèvent à 32 266, pour un total de 3 816 156.