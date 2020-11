Maintien des services à la Maison Gilles-Carle Chaudière-Appalaches 

La Société Alzheimer Chaudière Appalaches maintien ses activités de la Maison Gilles-Carle Chaudière-Appalaches et annonce qu’à partir du 4 janvier, le répit 24h/24 et ce, 7 jours/7, sera accessible pour tout le territoire de Chaudière-Appalaches.

Une halte-répit (jour) a une durée de 3 à 7 heures durant laquelle l’aidé sera sous la responsabilité de l'équipe de la maison. En étant rassuré sur la sécurité et le bien être de son proche, l’aidant pourra prendre du temps et profiter de ce site enchanteur pendant ce moment de répit. Les frais sont de 15$ par jour/personne, pour les repas et les collations.

Un service de répit-hébergement est un service temporaire consistant en un temps d’arrêt de détente et de ressourcement pour le proche aidant. L’aidé est accueilli et hébergé pour un séjour d’une journée à deux semaines.

L'organisation offre aussi la possibilité que le proche aidant bénéficie d’un hébergement dans un des deux petits chalets. S'il n'y a aucun frais pour l’hébergement. on demande toutefois 25$ par jour/ personne pour les repas et les collations. Aussi, toute personne hébergée doit apporter ses effets personnels.

Les responsables de la Maison Gilles-Carle rappellent que les consignes sanitaires de la santé publique et les recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) concernant la COVID-19 sont entièrement respectées durant le séjour.

Témoignage

« Je suis la première cliente à avoir bénéficié des bons services de la Maison Gilles-Carles Chaudière-Appalaches de Saint-René, en Beauce, a témoigné Annette Grenier. Mon séjour de 14 jours en hébergement complet a permis à mon conjoint de refaire ses forces suite à une chirurgie de la hanche, puisque c’est lui mon aidant de tous les jours. Cette période lui a donné la chance de recharger ses batteries, car à notre âge, la convalescence est plus longue. Durant ce temps, je me suis fait gâtée par le personnel de la Maison Gilles-Carle. »

Les intéressés par les haltes-répit peuvent communiquer avec la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. On peut aussi consulter site web de l'organisme à l’onglet Maison Gilles-Carle.