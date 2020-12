La physiothérapie est un moyen d'améliorer les mouvements des muscles, des articulations et des membres. Elle repose sur des fondements scientifiques et apporte un soutien aux méthodes médicales traditionnelles de traitement. La physiothérapie est une discipline diversifiée et peut être utilisée pour traiter un vaste éventail de conditions.

Afin de leur permettre de récupérer, plusieurs médecins référent leurs patients en clinique de physiothérapie à la suite d’une blessure ou d’une chirurgie. Ceux qui n’ont jamais consulté un physiothérapeute peuvent se demander à quoi s’attendre lors du premier rendez-vous. Voici comment se déroule une séance de physiothérapie.

Quelles conditions la physiothérapie peut-elle traiter?

La physiothérapie est multidimensionnelle et peut traiter une grande variété de conditions. Elle peut être utilisée pour traiter des affections diverses, dont :

- Les douleurs musculaires : la douleur musculaire la plus courante est le mal de dos, qui affecte un pourcentage élevé de personnes. La physiothérapie peut soulager la raideur, réduire la douleur et favoriser la circulation sanguine vers les muscles.

- Les blessures sportives : les courbatures et les douleurs sont fréquentes après une période d'efforts physiques intenses. Les sportifs ont souvent recours à la physiothérapie pour soulager les courbatures, augmenter la flexibilité et soulager la raideur. En cas de blessure, la physiothérapie peut faciliter le processus de guérison et de rééducation.

- L’arthrite : la physiothérapie aide à soulager la raideur des articulations et à augmenter le flux sanguin vers les muscles et à améliorer l'amplitude des mouvements physiques. La physiothérapie peut également aider à développer la force. Les exercices sont souvent plus doux pour les personnes âgées qui sont généralement plus fragiles.

- La réadaptation : les processus de récupération et de rééducation sont essentiels au bien-être d'un patient, en particulier en cas d'accident grave ou de problème médical complexe. Des programmes de rééducation cardiaque et pulmonaire sont menés par des physiothérapeutes pour améliorer la circulation, développer la force musculaire et restaurer les fonctions corporelles normales.

Comment se déroule une séance de physiothérapie ?

La première séance commencera par le physiothérapeute évaluant la nature et l’étendue des problèmes du patient. Le patient peut être invité à marcher et à effectuer des exercices afin que le physiothérapeute puisse identifier les problèmes et élaborer un plan de traitement approprié.

Lors de la première séance, physiothérapeute posera également des questions relatives à l’état de santé général du patient afin d’identifier les conditions préexistantes. Il voudra également connaître les détails de toutes les allergies ou phobies susceptibles de modifier les méthodes de traitement qu'il propose.

Selon la nature de l’état du patient, la séance peut inclure des massages, des étirements et des exercices et l’utilisation de technologies telles que les lasers et les ultrasons. Des séances d'hydrothérapie et d'électrothérapie peuvent également être incluses dans le traitement.

Le physiothérapeute proposera généralement une gamme d'exercices et d'étirements appropriés à effectuer à la maison afin d'accélérer le processus de guérison. De plus, il peut offrir des conseils pratiques concernant l’alimentation et le mode de vie d’un patient.