La SAQ lance une nouvelle campagne pour Moisson Beauce

La SAQ a annoncé vendredi qu’elle lançait une nouvelle campagne, du 3 au 9 décembre, au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ). À l'échelle locale, les dons sont versés à l'organisme Moisson Beauce.

Les clients seront invités durant cette période à effectuer un don à la caisse ou, comme cela est possible à l’année, à se procurer des produits d’emballage – sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables, pour soutenir les BAQ.

« Après cette année difficile que nous venons collectivement de traverser et la période des Fêtes qui s’installe, il est d’autant plus important d’aider ceux et celles qui peinent à combler un besoin aussi essentiel que de se nourrir convenablement. C’est pourquoi, j’invite tous nos clients à être généreux en soutenant les BAQ dans leur mission essentielle pour des milliers de familles qui ont besoin d’aide alimentaire », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ.

Un don peut également être fait en ligne directement à l’organisme local Moisson Beauce sur leur site: https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-cause/.

« Un merci bien sincère à la SAQ ainsi qu’à sa clientèle qui tendent la main au réseau des BAQ dans le cadre d’une 4e levée de fond en cette année particulière de pandémie », mentionne Marie Champagne, Directrice générale de Moisson Beauce.

Un appui financier depuis maintenant 11 ans

C’est 8 millions de dollars que la SAQ a remis aux banques alimentaires du Québec depuis les onze dernières années. La Société des Alcools est ainsi le plus important partenaire financier des BAQ dans leur mission de répondre aux demandes d’aides alimentaires.

Alors que le temps des Fêtes approche, beaucoup de gens dans le besoin auront malheureusement recours aux banques alimentaires. Rappelons que celles-ci nourrissent plus de 500 000 personnes par mois dans toutes les régions du Québec.

À l’échelle locale, selon les données de Moisson Beauce, chaque mois, ce sont 14 236 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 31% sont des enfants. L’organisme est financé et approvisionné essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de 739 bénévoles qui ont donné plus de 12 424 heures au cours de la dernière année, représentant une valeur de 182 350$.

Rappelons que l’organisme a également lancé une guignolée des médias réinventée dans les dernières semaines.