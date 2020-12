Plusieurs projets de développement agricole dans la MRC Robert Cliche

L'administration de la MRC Robert-Cliche fait un bilan des actions réalisées pour la première année de mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche (PDZA).



En janvier dernier, la MRC a fait appel à la chargée de projet Corinne Tardif-Paradis pour la mise en œuvre de mesures et d’actions en lien avec le développement de la zone agricole et la gestion des matières résiduelles pour le territoire de la MRC Robert-Cliche.

Voici quelques actions mises en places en lien avec la PDZA dans la MRC.

Premièrement, le projet l'ARTERRE a été développé. C'est un service offert aux agriculteurs afin de faciliter le transfert à la relève agricole.

Aussi, au cours de l'année 2020, le projet cohabitation sécuritaire en milieu agricole a été préparé en vue de l'année 2021.

Sur le plan promotionnel, des outils ont été mis en place afin de mettre de l'avant l’agriculture tels qu'une banque de photos du territoire et la mise à jour du site internet de la MRC.

Pour le milieu forestier, un répertoire des ressources pour les propriétaires de boisés a été créé et des fiches d'informations sur les produits forestiers et sur les projets de recherche concernant les boisés privés sont prévues pour 2021.

Rappelons que la mission de maintenir le dialogue entre les agriculteurs et le milieu municipal est toujours à l'oeuvre.



La MRC tient à souligner l’appui de ses nombreux partenaires : le Ministère des Forêts, Faune et Parcs du Québec (MFFP), le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Union des Producteurs agricoles (UPA), Destination Beauce, la Table Agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA), le CLD Robert-Cliche et l’Association des Propriétaires de Boisés de la Beauce (APBB) pour la réalisation de ces actions.

Plus d'informations concernant le PDZA sont disponibles sur le site internet de la MRC Robert-Cliche.