Un nouvel appareil de désinfection à l'Hôpital de Saint-Georges payé par des dons

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a annoncé l'obtention d'un nouvel appareil « TROPHON» à l’Hôpital de Saint-Georges. Les 13 000$ associés à l'achat de l'appareil ont été obtenus grâce aux dons recueillis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Le TROPHON est le nouvel appareil de désinfection de haut niveau en ultrasonographie de l'hôpital. Celui-ci assure davantage de sécurité pour la clientèle et le personnel.

« Disponible sur le marché depuis moins de deux ans, cette nouvelle technologie réduit le risque d’infection au minimum lors de la désinfection des sondes endovaginales, par exemple. Chez nous, elle sera utilisée en échographie obstétricale pour les examens de 3 à 4 patientes par jour et au besoin, elle pourra servir aux biopsies de la prostate », précise M. Vincent Turgeon, coordonnateur d’échographies générales.

En plus d’une sécurité accrue pour les patientes, le personnel bénéficiera aussi des avantages de l’utilisation du TROPHON.

Auparavant, le personnel de l'hôpital devait désinfecter les sondes à proximité ou dans la salle de traitement avec un produit qui générait des émanations toxiques. Dorénavant l’air ambiant ne sera plus affecté et le temps de désinfection sera plus rapide, ce qui est un avantage tant pour le patient que pour le personnel.

« Nous apprécions le fait de pouvoir utiliser les meilleurs équipements médicaux pour offrir des services de qualité », ajoute Chantal Poulin, qui est l’une des six technologues en radiologie effectuant les échographies à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Cet équipement médical représente un investissement de 13 000$. La Fondation Santé Beauce-Etchemin tient à remercier les donateurs.