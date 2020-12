6 chaises québécoises pour vos projets de design 

Ça ne nous saute pas toujours aux yeux, mais les chaises sont des éléments indispensables dans la décoration intérieure. Qu’elles soient d’allure simple ou sophistiquée, les chaises doivent dégager une certaine dose de chaleur et de confort. Elles offrent aussi un design qui se mélange bien au reste des pièces dans lesquelles elles se trouvent.

Sachez que certains magasins de meubles à Montréal organisent des visites privées de leur magasin afin de magasiner en toute sécurité. Si vous préférez naviguer sur le web pour trouver la chaise parfaite pour votre décor, voici quelques idées.

La chaise Julia

La chaise Julia, dont le revêtement est en cuir véritable, se présente avec des bords arrondis qui créent une belle harmonie entre l’aisance et le style de la chaise. Sa base faite en métal et son allure plus large rendent l’ensemble de la chaise un objet tout autant confortable que durable.

La chaise Copenhagen

La chaise Copenhagen crée un beau contraste entre le confort et l’aspect massif d’une chaise. En effet, ses quatre pattes en hêtre massif nous donnent le sentiment de solidité alors que le siège rembourré apporte, quant à lui, un sentiment de confort, et donc de réconfort.

L’avantage de la chaise Copenhagen, c’est qu’elle est tout autant disponible en cuir qu’en tissu et peut convenir à plusieurs pièces de la maison comme les espaces publics et la salle à manger.

La chaise Chanel

La chaise Chanel de style moderne, dont la structure est en chêne massif, détient une allure assez large. Les coutures qui parcourent le dossier et le siège en cuir confortable donnent un design intéressant à la chaise. La chaise Chanel est parfaite pour prendre place dans votre salle à manger.

La chaise Sandy

L’élégance de la chaise Sandy rend son allure à la fois moderne et accueillante. Sa forme solide et son rembourrage imposant agrémentent son style d’un grand confort. Elle est idéale pour charmer davantage votre salle à manger.

La Chaise à bras Ann

Les bords arrondis de la chaise à bras Ann lui donnent un côté moderne qui se joint parfaitement à la durabilité de son cuir véritable. De plus, sa structure en chêne massif créé une belle harmonie avec sa teinte en noyer foncé.

La Chaise Saint Tropez

Comme son nom l’indique, la chaise Saint Tropez dégage une atmosphère lumineuse et chaleureuse. Son allure atypique fait de l’objet un choix judicieux pour habiller les designs très sophistiqués.

En plus d’être confortable, la chaise Saint Tropez offre une ergonomie remarquable. Elle est disponible dans une variété d’options personnalisables qui rendront votre choix unique en son genre.

Finalement, il existe une multitude de chaises qui pourront améliorer votre design tout en assurant le confort et la durabilité dont vous avez besoin, en plus d’être entièrement fabriquées au Québec.