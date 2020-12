Si vous souhaitez rester longtemps dans votre maison, il se peut que vous songiez à la rénover pour lui refaire une beauté. Si vous envisagez de vendre votre maison, il est fortement recommandé de rénover certaines pièces pour augmenter son prix de vente. Voici 5 éléments à considérer avant d’entreprendre des rénovations majeures.

Pourquoi songer à entreprendre des rénovations majeures?

Faire des rénovations majeures vous permet de personnaliser votre propriété selon vos goûts et les besoins des membres de votre entourage. Vous pourrez faire appel à des designers et des architectes pour faire un plan personnalisé. Un autre gros avantage des rénovations est l’augmentation de la valeur de votre maison. Vous pourrez vendre votre propriété beaucoup plus chère si celle-ci a été refaite.

Effectuer des rénovations majeures dans votre maison vous permet également d’économiser sur le prix des matériaux en achetant en gros. Vous économiserez également sur la main-d'œuvre.

Quels sont les inconvénients?

Si vous envisagez d’effectuer des rénovations majeures dans votre maison, vous devez d’abord planifier votre projet. Ce type de projet nécessite le va-et-vient de plusieurs spécialistes. Assurez-vous donc de connaître les différentes étapes du chantier et les horaires des ouvriers. Si vous manquez d’inspiration pour planifier votre projet, voici un exemple de rénovation complète d’une maison.

Quelles sont les rénovations qui offrent un meilleur retour sur l’investissement?

Si vous souhaitez augmenter la valeur de votre maison, les rénovations les plus payantes sont celles de la cuisine et de la salle de bain. Rénover ces deux pièces coûte 26 000$ et 19 000$ respectivement. Cependant, le retour sur l’investissement se situe entre 75 et 100%.

Pour les plus petits budgets, remplacer votre toiture vous coûtera la modeste somme de 5000 $. Cependant, le retour sur l’investissement se situe entre 50 et 80%.

Finalement, rénover le sous-sol, le garage, le revêtement extérieur et les portes et fenêtres vous donne un retour sur l'investissement qui se situe entre 50 et 75%. Cependant, il faudra débourser 40 000 $ pour le sous-sol, 50 000 $ pour le garage et 21 000 $ pour le revêtement extérieur.

Quelles sont les subventions auxquelles vous avez droit?

Le programme de rénovation majeure du gouvernement du Québec vous permet de financer une bonne partie de vos travaux. Le montant de la subvention correspond à 75% du coût maximal admissible, mais elle est modulée de manière à ce que le propriétaire assume 33% du coût des rénovations. Le coût maximal admissible varie entre 30 000$ et 63 500$ en fonction du type de logement et de la superficie.

Le remboursement de la TPS et de la TVQ

Vous pouvez obtenir un remboursement de la TPS et de la TQ lorsque vous effectuez des rénovations majeures à votre habitation. Pour que vos travaux soient considérés comme des rénovations majeures, plus de 90% de votre bâtiment doit être remplacé.

D’autres conditions s’appliquent également. Il doit s’agir d'un immeuble à logement unique ou d’un duplex qui doit être utilisé comme résidence principale par vous ou l’un de vos proches. Après le début des travaux de rénovation, vous ou l’un de vos proches devez être le premier occupant du bâtiment.

Lorsque les travaux ont été exécutés en grande partie (au moins 90%), la valeur de votre résidence ne doit pas dépasser 300 000 $ pour le remboursement de la TVQ et 450 000 $ pour le remboursement de la TPS.