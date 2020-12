Westrock de Sainte-Marie remet 32 palettes de denrées à Moisson Beauce

L'entreprise Westrock de Sainte-Marie a fait don de 32 palettes de produits Dare Food Limited à Moisson Beauce, soit plus de 25 000 boites de biscuits Breton.

« Notre entreprise essentielle est fière de pouvoir s’impliquer et redonner à la communauté spécialement en ces temps où plusieurs familles sont touchées par la pandémie », a souligné Olivier Marcoux, Directeur général de Westrock Sainte-Marie.

Déjà fortement sollicitée depuis le début de la pandémie, Moisson Beauce craint de voir encore augmenter les demandes d’aide alimentaire au cours des prochaines semaines avec la période des Fêtes.

Ce don est donc d’un soutien très apprécié et sera redistribué dans le grand réseau des 61 organismes accrédités à plus de 14 236 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire chaque mois, dont 31% sont des enfants.

CMW Express a contribué à ce geste de solidarité en offrant gratuitement le transport de cette marchandise de l’entrepôt de Westrock de l’Ontario jusqu’à l'entrepôt de l'organisme à Saint-Georges.

« Je tiens à saluer le geste d’une grande solidarité des entreprises comme Westrock et CMW Express et leur offre toute ma reconnaissance pour le soutien dont ils font preuve en nous tendant la main en cette période où les besoins sont plus criants que jamais », a souligné Marie Champagne, Directrice générale de Moisson Beauce.

SUR LA PHOTO : De gauche à droite : Daniel Gosselin (Gérant de l’expédition et réception, Westrock Sainte-Marie), Marie Champagne (directrice générale, Moisson Beauce), Olivier Marcoux (directeur général, Westrock Sainte-Marie et Méghane Bernard (Directrice des ressources humaines, Westrock Sainte-Marie).