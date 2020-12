Le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière remet des cadeaux à 182 enfants

Pour une septième année consécutive, le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière s’est associé aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un cadeau à l’occasion de Noël.

Cette activité est rendue possible grâce à la supervision de mesdames Natacha Lapointe et Geneviève Martin et à l’implication du personnel des CLSC qui se charge d’interpeller les enfants et de les aider à produire une lettre au Père Noël, suggérant les cadeaux désirés, qui est ensuite remise au Syndicat.

Celui-ci jumelle alors chacune de ces lettres aux membres du personnel enseignant qui souhaitent participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés.

Finalement, c'est hier que le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière a finalement procédé à une livraison record de cadeaux pour 182 enfants ainsi parrainés aux CLSC de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

« Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’opération : les enseignantes et enseignants, bien sûr, le personnel du Syndicat, particulièrement madame Sophie Lajoie, et celui du CLSC, les quelques membres du personnel professionnel et de soutien qui se sont joints à nous et les enseignants retraités qui ont recueilli bénévolement les cadeaux sur le territoire. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour ces enfants à Noël », a déclaré monsieur Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière.

SUR LA PHOTO : à l’avant-plan, Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC), et Natasha Lapointe, technicienne en éducation spécialisée au CISSS-CA, Direction FEJ, CLSC de Saint-Georges. À l’arrière-plan, des membres des équipes du CLSC et du SEC.