La guignolée des médias prolonge sa collecte jusqu’au 31 décembre

La guignolée des médias et Moisson Beauce ont annoncé que la 20e édition de la guignolée sera prolongée jusqu’au 31 décembre.

L'événement profitera d’une vitrine durant le spectacle télévisé Tout le monde ensemble, où un message unique de 90 secondes visant à sensibiliser les Québécois à la cause de l’insécurité alimentaire sera diffusé.

Cette grande fête télévisée sera présentée simultanément sur ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA, de même que sur l’application Yoop et le site yoop.app.

Desjardins doublera les premiers 100 000$ de dons reçus pendant la retransmission.

24% d’augmentation des épiceries d’urgence pour Moisson Beauce

« Malheureusement, chaque jour, plus de 459 personnes ont recours à une banque alimentaire dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Granit», mentionne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

« C’est grâce au soutien si généreux des gens et des entreprises de la communauté que nous pouvons continuer d’assurer notre mission et répondre à ces demandes si importantes », renchérit Mme Champagne.

Plusieurs manières d’aider

Jusqu’à la fin de 2020, il est encore possible de faire vos dons en argent via http://laruchequebec.com/laguignoleedesmedias-chaudiere-appalaches ou encore d’apporter vos denrées directement chez Moisson Beauce ainsi que chez les Amis de la guignolée : Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie et les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, Boulevard Dionne et 90e Rue).

En date du vendredi 18 décembre, plus de 40 300$ et 2 822 kilos de denrées ont été recueillis depuis le début de la campagne. De plus, l’objectif ayant été atteint sur la plateforme La Ruche, Desjardins ajoutera la somme de 20 000$ à ce montant.