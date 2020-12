Des cartes de Noël pour les résidents du Saint-Guillaume

Christina Larochelle, enseignante à la Polyvalente Saint-Georges, et Pascal Quirion, de l’École primaire De Léry-MGR-De Laval à Beauceville, ont distribué plus de 260 cartes de voeux aux aînés de la Résidence le Saint-Guillaume de Saint-Georges.

En effet, ces deux enseignants ont fait appel à leurs élèves pour écrire des cartes de Noël afin de mettre du baume au coeur de ces personnes qui vivent seules.

Avec sept de ses groupes de Français et méthodes de travail en 2e et 3e secondaire, Christina Larochelle a cumulé plus de 170 cartes. Quant à Pascal Quirion, il a ramassé plus de 90 cartes grâce à ses élèves de 1re et 2e année.

Finalement, ce sont plus de 240 clients de la Résidence le Saint-Guillaume qui recevront ces attentions les 24 et 25 décembre.