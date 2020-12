COVID-19: 115 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches

Ce sont 115 nouvelles infections à la COVID-19 qui ont été enregistrées sur le territoire de Chaudière-Appalaches durant cette fin de semaine, selon le rapport quotidien de la santé publique régionale.

Plus précisément, il y a eu 19 nouveaux cas le samedi 26 décembre et 96 nouveaux cas le dimanche 27 décembre.

Le nombre total de cas est désormais de 7 905.

Deux nouveaux décès ont également signalé durant la dernière fin de semaine. Le cumulatif de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 179.

Le nombre de vaccins administrés dans la région administrative s'élève maintenant à 727 doses.

Rappelons que la vaccination a débuté le 23 décembre en Chaudière-Appalaches et qu'une première personne a été vaccinée à l'hôpital de Saint-Georges le 24 décembre.

Au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 265 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 194 930. Parmi celles-ci, 166 066 sont rétablies.

Les plus récentes données font également état de 37 nouveaux décès, pour un total de 8 060. De ces 37 décès, 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 21 et le 26 décembre et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 124. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total de 150.

Les prélèvements réalisés le 26 décembre s'élèvent à 16 550, pour un total de 4 793 646.

Finalement, 2 327 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 19 643.