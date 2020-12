Deux colocataires propagent leur folie de Noël en Beauce

Samedi dernier, Christopher Rodrigue et Philippe Garnier, deux colocataires et propriétaires des cours de patinage pour joueurs de hockey TPH, ont parcouru la Beauce pour propager leur folie du temps des fêtes chez des familles.

Souhaitant faire un beau geste social tout en propageant la magie de Noël dans une année 2020 capricieuse, Christopher et Philippe ont fait un appel à tous sur les réseaux sociaux pour savoir qui serait partant d’avoir une visite du père Noël et son lutin le 19 décembre…

Évidemment, qui ne voudrait pas une telle visite! Ils ont donc reçu une réponse des parents beaucoup plus grande qu’ils ne l’espéraient.

Transportés par un F250 prêté par Saint-Georges Ford, les deux hommes ont ainsi visité des familles de Vallée-Jonction, Saint-Joseph, Tring-Jonction, Saint-Victor, Saint-Zacharie, Saint-Prosper et Saint-Georges.

Ils avaient même leur propre chauffeur privé en Guillaume Drouin du club des Jarrets Noirs de Beauce afin de pouvoir apparaître devant les enfants dans la boîte de la camionnette, déguisés et dansant sur de la musique de Noël!

« On a tripé autant que les jeunes! On était plus gênés à la première maison, mais la gêne tombe vite lorsqu’on voit le sourire des jeunes », assure Christopher Rodrigue.

Les deux hommes avaient des bâtons de hockey qu’ils se servaient pour assurer le respect de la distanciation sociale et pour faire la distribution de bonbons et de chocolats.

« On compte bien refaire l’activité l’année prochaine avec plus de gens si les circonstances le permettent! » conclut Christopher.

Mentionnons pour finir que les bonbons et les chocolats étaient une gracieuseté de l’équipe des Patriotes de Beauce AAA.